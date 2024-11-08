Выяснилось, чего хочет добиться офис Зеленского до инаугурации Трампа

Владимир Зеленский
Офис Владимира Зеленского хочет сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его вступления в должность, пишет испанское издание Pais, сославшись на информаторов в офисе украинского президента. Указывается, что это приоритет в повестке дня украинской республики.
«Источники в офисе главы украинского государства подтвердили, что в его повестке дня на ближайшие недели приоритетом является сближение позиций с Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе», — сказано в материале.Дональда Трампа избрали на пост главы Белого дома в минувший вторник, 5 ноября, от Республиканской партии США. Одним из его предвыборных обещаний было прекратить украинский конфликт.
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