Политолог Светов назвал пустыми угрозы Трампа рассорить Россию и Китай

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Политолог Юрий Светов заявил, что заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, чтобы развести Россию и Китай, являются пустыми и направлены лишь на привлечение внимания избирателей.
Он добавил, что Россия не станет портить отношения с Китаем лишь по указке президента США.
Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о «разъединении» России и Китая после победы на выборах указывают на то, что в его команде появились люди «из внешнеполитического лагеря».
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«Претенденты на пост президента США исторически много чего обещают, но мало что выполняют. Сейчас Трампу важно привлечь внимание публики. США высказывают свои мечты, что они разъединят РФ и КНР. Мы с Китаем не союзники, не участники каких-то договоров против кого-то, но мы стоим спина к спине. Поэтому эти слова Трампа — пустые и звучат они смешно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Светов.
Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о «разъединении» России и Китая после победы на выборах указывают на то, что в его команде появились люди «из внешнеполитического лагеря».
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Мелисса Тимофеева