Политолог Светов назвал возможного преемника Кадырова ​

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)
Политолог Юрий Светов не исключил, что возможным преемником главы Чечни Рамзана Кадырова в случае его отставки может стать командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом сообщает «Татар-информ».
«Да, может. Это фигура, которая сразу видна: Герой России, блестяще проявивший себя во время спецоперации. Он имеет опыт работы на федеральном уровне, умеющий взаимодействовать с силовиками», — отметил Светов.
По мнению политолога, у Алаудинова есть все данные. Светов добавил, что преемник действующего главы Чечни должен пользоваться таким же уважением в мусульманском мире, как и Рамзан Кадыров.
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