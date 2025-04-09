Рамзан Кадыров поручил выдворить родственников организаторов нападения на пост ДПС в Чечне

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости жестких мер в отношении родственников тех, кто организовал и исполнил нападение на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Он поручил МВД, Росгвардии и ФСБ выдворить с территории республики отцов и братьев подозреваемых, а также изъять их имущество. Об этом он сообщил в видео в Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что если родственники не прекратят сотрудничество с Украиной, которая, по его словам, финансирует данные действия, то последуют дальнейшие меры, включая высылку других членов семей. Он также отметил, что нападение было организовано уроженцами Чечни, проживающими за границей, и призвал их осознать свою ответственность за действия близких.
В Ачхой-Мартане накануне управление Следственного комитета по региону сообщило, что местный житель напал с ножом на сотрудников ДПС, но был ликвидирован в ответном огне. В результате нападения один из полицейских скончался от полученных ранений. Позже Кадыров заявил, что за действиями злоумышленника стоял, в частности, гражданин Украины.
Во вторник он отметил, что задача стражей порядка заключается в том, чтобы наказать каждого виновного в соответствии со всей строгостью закона.
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«Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал или потворствовал насилию», — добавил Кадыров.
В Ачхой-Мартане накануне управление Следственного комитета по региону сообщило, что местный житель напал с ножом на сотрудников ДПС, но был ликвидирован в ответном огне. В результате нападения один из полицейских скончался от полученных ранений. Позже Кадыров заявил, что за действиями злоумышленника стоял, в частности, гражданин Украины.
Во вторник он отметил, что задача стражей порядка заключается в том, чтобы наказать каждого виновного в соответствии со всей строгостью закона.
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Дарья Осипова