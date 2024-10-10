Политолог Светов о встрече «ядерной пятёрки»: Вопросы сложные и угрожающие

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Политолог Юрий Светов заявил, что обозначенная замглавы МИД России Сергея Рябкова планируемая встреча «ядерной пятёрки» нужна для подведения итогов.
«Заседание нужно для того, чтобы подвести некоторые итоги. Потому что угроза столкновения с помощью ядерного оружия очень остра сейчас. Следующее направление — изменения в ядерных доктринах. У РФ в доктрине было, что мы будем отвечать на угрозы нашей стране. Теперь мы внесли туда коррективы. И вопрос переговоров и договоров между пятью государствами. Эти вопросы трудные, сложные и угрожающие», — отметил в беседе с RT Светов.
До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс начнёт 14 октября свои авиационные учения по отработке применения ядерного оружия. Как уточняют argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, такие манёвры проводятся ежегодно с участием десятков самолётов.
Ранее Марк Рютте высказывался о возможности бить вглубь РФ дальнобойным оружием будут принимать союзники киевского режима.
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