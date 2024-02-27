Политолог Светов объяснил удары хуситов по связывающим Европу с Азией кабелям

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Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что йеменские хуситы ударили по четырём подводным кабелям, обеспечивающие интернет-соединение между Европой и Азией в качестве предупреждения о том, что их политика может привести к куда более значимым последствиям в дальнейшем.
«Израиль громит сектор Газа, не обращая внимания на жертвы среди мирного населения. Западная политическая элита закрывает на это глаза. Ни одного заседания Совбеза ООН не состоялось, где был бы поднят вопрос о числе погибших среди мирных граждан. <…> Это сигнал для Запада, что следующие атаки будут более разрушительными», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявлял о стремлении Великобритании установить монополизацию медиапространства в странах Центральной Азии.
«Британцы пытаются лишить местный медиакласс и население традиционных источников информации на русском языке, подсунуть им суррогат. Цель одна — активное противодействие российским информационным потокам», — отметил в беседе с RT Брутер.
Ранее сообщалось, что Великобритания планирует выделить около £3,5 млн на развитие «заслуживающих доверия независимых СМИ» в странах, имеющих дипломатические представительства Соединённого Королевства, в частности, речь идёт о Центральной Азии, а именно об Узбекистане и Киргизии.
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Мелисса Тимофеева