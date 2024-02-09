Политолог Светов: После интервью Путина отношение Запада к России не изменится

Власти Латвии не желают обеспечивать порядок по периметру избирательных участков в Риге, что говорит об их попытках создать трудности при проведении выборов президента России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.