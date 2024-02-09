Политолог Светов: После интервью Путина отношение Запада к России не изменится

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Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным не изменит отношение Запада к нашей стране.
«У людей, которые находятся у власти, отношение к России не поменяется. Эти люди, начиная с президента США Джо Байдена и заканчивая руководителем Прибалтийских государств, видят одну задачу — нанести поражение России или не допустить нашей победы. Речь идёт не только об Украине, а о глобальном понимании вопроса, их цель сейчас — разделить Россию на несколько государств, чтобы суметь справиться с ней», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.Что касается рядовых американских граждан, то им, скорее всего, будет интересно это интервью. Однако и в их сознании, считает эксперт, оно, скорее всего, мало что сможет изменить. При этом, он отметил, что важно не изменение отношения людей к нашей стране, а понимание ими мотивов поступков с нашей стороны.
«Это не означает, что сейчас что-то изменится в американской политике. Более того, можно предположить, что сейчас мейнстримные СМИ в США и Европе будут разбирать это интервью по косточкам, критикуя и президента Путина, и журналиста Карлсона. Но тем не менее, конечно, на какую-то часть западной общественности интервью может воздействовать», — прокомментировал в беседе с RT.
Специалист также назвал это интервью крупным медийным событием.
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