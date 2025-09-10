Политолог Светов раскрыл происхождение сбитых в Польше дронов
Дроны, сбитые военными над территорией Польши, могли быть запущены из разных регионов, а ключевым вопросом остается целенаправленность их полёта. Об этом агентству «Татар-информ» рассказал политолог Юрий Светов.
Ранее польские военные сообщили о перехвате нескольких беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. В связи с инцидентом премьер-министр Дональд Туск экстренно созвал заседание кабинета министров. При этом в официальных заявлениях звучали разные версии происхождения дронов. Сначала оно было неизвестно, а затем говорили, что беспилотники не имеют военного характера, а позже в качестве возможных источников называли Россию и Белоруссию.
«Тут вопрос целенаправленности запуска этих дронов. России это не нужно», – отметил Светов.Он добавил, что сейчас готовятся масштабные учения России и Белоруссии, а сам инцидент, по его мнению, связан с попытками Польши оправдать возможные угрозы со стороны Белоруссии.
При этом политолог не исключил, что дроны могли быть как украинскими, так и запущенными самими поляками.
«Одно время об этом говорили и Румыния, и Молдавия. Польша, поддерживая киевский режим, должна быть готова к тому, что она от этого что-то получит», – заключил Светов.