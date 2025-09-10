Политолог Светов раскрыл происхождение сбитых в Польше дронов

10 сентября 2025, 10:48

Фото: iStock/bbsferrari

Дроны, сбитые военными над территорией Польши, могли быть запущены из разных регионов, а ключевым вопросом остается целенаправленность их полёта. Об этом агентству «Татар-информ» рассказал политолог Юрий Светов.





Ранее польские военные сообщили о перехвате нескольких беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. В связи с инцидентом премьер-министр Дональд Туск экстренно созвал заседание кабинета министров. При этом в официальных заявлениях звучали разные версии происхождения дронов. Сначала оно было неизвестно, а затем говорили, что беспилотники не имеют военного характера, а позже в качестве возможных источников называли Россию и Белоруссию.





«Тут вопрос целенаправленности запуска этих дронов. России это не нужно», – отметил Светов.

«Одно время об этом говорили и Румыния, и Молдавия. Польша, поддерживая киевский режим, должна быть готова к тому, что она от этого что-то получит», – заключил Светов.