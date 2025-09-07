Достижения.рф

Польша задействовала авиацию и ПВО из-за активности в регионе

Польша подняла истребители для защиты воздушного пространства
Фото: Istock/macky_ch

7 сентября командование вооружённых сил Польши сообщило в соцсети X (бывший Twitter), что Военно-воздушные силы страны задействовали самолёты для обеспечения безопасности своего воздушного пространства.



В сообщении говорится, что оперативный командующий вооружённых сил Польши задействовал все необходимые процедуры для защиты воздушных границ. Как уточнили в военном ведомстве, сейчас в воздухе находятся как польские воздушные судна, так и самолёты стран-союзников.

Одновременно с этим наземные расчёты привели в высшую степень готовности системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Представители командования подчеркнули, что военные продолжают внимательно отслеживать ситуацию в регионе и контролировать обстановку.

Ранее неизвестный беспилотник атаковал здание российского посольства в Швеции.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1