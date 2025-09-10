Зеленский заявил о «вторжении российских дронов» в Польшу

10 сентября 2025, 10:34

Зеленский обвинил Россию в якобы запуске дронов на территорию Польши

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы виновна в запуске не менее восьми ударных беспилотников над территорией Польши. По его словам, этот инцидент представляет собой «чрезвычайно опасный прецедент для Европы» и «очередной виток эскалации», передаёт «Газета.Ru».