Достижения.рф

Зеленский заявил о «вторжении российских дронов» в Польшу

Зеленский обвинил Россию в якобы запуске дронов на территорию Польши
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы виновна в запуске не менее восьми ударных беспилотников над территорией Польши. По его словам, этот инцидент представляет собой «чрезвычайно опасный прецедент для Европы» и «очередной виток эскалации», передаёт «Газета.Ru».



Глава киевского режима подчеркнул, что Россия должна «ощутить последствия» за свои действия. При этом он отметил, что пауза в введении санкций против Москвы затянулась слишком надолго. По мнению Зеленского, отсрочка ограничительных мер лишь способствует усилению жестокости ударов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил генсеку НАТО Марку Рютте о перехвате нескольких дронов над польским воздушным пространством. В связи с инцидентом временно была ограничена работа двух аэропортов страны. Позже Туск заявил, что сбитые беспилотники якобы были российского происхождения.

В ответ Киев призвал страны НАТО активизировать перехват дронов и ракет над территорией Украины, усиливая оборонные меры против предполагаемых атак.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0