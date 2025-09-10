Зеленский заявил о «вторжении российских дронов» в Польшу
Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы виновна в запуске не менее восьми ударных беспилотников над территорией Польши. По его словам, этот инцидент представляет собой «чрезвычайно опасный прецедент для Европы» и «очередной виток эскалации», передаёт «Газета.Ru».
Глава киевского режима подчеркнул, что Россия должна «ощутить последствия» за свои действия. При этом он отметил, что пауза в введении санкций против Москвы затянулась слишком надолго. По мнению Зеленского, отсрочка ограничительных мер лишь способствует усилению жестокости ударов.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил генсеку НАТО Марку Рютте о перехвате нескольких дронов над польским воздушным пространством. В связи с инцидентом временно была ограничена работа двух аэропортов страны. Позже Туск заявил, что сбитые беспилотники якобы были российского происхождения.
В ответ Киев призвал страны НАТО активизировать перехват дронов и ракет над территорией Украины, усиливая оборонные меры против предполагаемых атак.
