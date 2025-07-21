Политолог Светов считает, что Россия не должна закрывать границы от иностранных туристов

21 июля 2025, 19:03

Политолог заявил, что Россия не должна закрывать границы от приезда иностранных туристов

Фото: Istock/PeterHermesFurian

Политолог Юрий Светов прокомментировал новость о наплыве иностранных туристов в Калининград. А на призывы многих пользователей в Сети закрыть российскую границу от приезда иностранцев, он заявил, что Россия свои рубежи закрывать не должна.





В беседе с «Татар-информ» Светов коснулся темы, связанной с наплывом немецких и польских туристов в Калининградскую область. Внезапный интерес иностранных приезжих вызвал на въезде в регион многочасовые пробки.



«Моё твёрдое убеждение: Россия не должна закрывать границы от въезда иностранных туристов в нашу страну. Президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что наша страна ответит на ограничения со стороны европейцев, но ответит асимметрично. Вот мы и приветствуем: приезжайте. Мы не отменяем ни европейскую, ни мировую культуру», — заявил Светов.

