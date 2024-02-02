Политолог Светов: Сместить Зеленского могут до лета

Политолога Юрий Светов заявил, что сместить с поста президента нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского могут до начала нового контрнаступления до лета.
«Для американцев в этом решении есть один минус — они раздули персону Зеленского, превратив его в фигуру мирового масштаба, поэтому сейчас убрать его тоже не очень выгодно для них, и они могут пойти на этот шаг, только если для них это станет совсем невыгодно и убытки будут только нарастать. Такой план можно будет провернуть до начала нового контрнаступления, до лета», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Он добавил, что доверие американских политиков к Зеленскому намного снизилось.
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