Политолог Светов: «США могут разделить Украину по корейскому варианту»

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Политолог Юрий Светов предположил, что дальнейшие события на Украине могут развиваться по двум сценариям, один из которых предполагает разделение страны по корейскому принципу.
Второй же вариант, по мнению специалиста, предполагает развитие страны по примеру Кипра.
При этом, по его мнению, второй вариант – кипрский – для администрации Байдена более приемлем.
Также он высказал уверенность в том, что несмотря ни на что средства на реализацию своих целей у США найдутся.
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«США могут разделить Украину по корейскому варианту — на две страны. Либо использовать пример Кипра, где одна из частей тесно сотрудничает с НАТО и входит в состав ООН, а другая живет при поддержке Турции», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Также он высказал уверенность в том, что несмотря ни на что средства на реализацию своих целей у США найдутся.
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Мелисса Тимофеева