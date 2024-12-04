Reuters: Мирный план Трампа включает отказ Украины от территорий в пользу России

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
План вновь избранного президента США Дональда Трампа включает в себя территориальные уступки в пользу России. Кроме того, предполагается отказ Киева от притязаний на вступление в НАТО в обозримом будущем.
Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Трампу, а также на анализ предложений его советников. В публикации указано, что советники американского президента публично и в частных разговорах обсуждают идеи относительно мирного урегулирования на Украине. Предполагается, что значительная часть территорий страны будет передана России. Отмечается, что предложения трёх главных советников Трампа имеют общие черты, включая отказ от повестки вступления Украины в НАТО.
Авторы материала подчёркивают, что Трампу ещё предстоит собрать рабочую группу для разработки окончательного плана мирного урегулирования. В настоящее время рассматриваются три основных варианта: от будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла и номинированного на должность специального представителя по Украине Кита Келлога.
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Александр Бойцов