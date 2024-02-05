Политолог Светов: «Украина занимает приоритетное место для США»

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Политолог Юрий Светов заявил о том, что США всё ещё намерены основательно помогать Украине.
«Видно, на что США сделали акценты. В первую очередь, на военную помощь Украине запланировано отправить $60 млрд, Израиль получит $14 млрд, на гуманитарную помощь сектору Газа — $10 млрд. На охрану границы Штатов будут выделены $20 млрд. А Тайвань занимает последнее место среди этих получателей. Но потом ситуация может кардинально измениться. Сейчас Украина занимает приоритетное место для США», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
А директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал заявление командующего объединёнными силами ВСУ Сергея Наева о том, что Украина получит истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км.
«Если лётчика можно переучить за несколько месяцев, то обеспечить обслуживание этих самолётов на украинских аэродромах будет ещё сложнее. Примерно на один самолёт должно приходиться по 30-40 техников. В более далёкой перспективе, наверное, это будет более реально. Такие поставки в конце года, возможно, будут. Но они ничего не меняют», — высказал своё мнение в беседе с RT Подберёзкин.
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