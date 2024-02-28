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Госдепартамент США намерен профинансировать проекты для «укрепления связей» между американскими и российскими гражданами, уже объявлено о начале приёма заявок на соответствующие гранты.
В Штатах считают, что несмотря на непростые отношения между странами, взаимоотношения граждан двух государств остаются основой, на которой будет строится дальнейшая коммуникация.
Вместе с тем, в США представили доклад о Вооружённых силах РФ. Однако военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин отметил, что представления американцев об отечественных вооружениях остались на уровне 2021 года.
Ранее американский журналист Такер Карлсон, побывавший в Москве, рассказал, что красота российской столицы заставила его ненавидеть власти США.
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«США поддерживают межличностное взаимодействие, программы обмена и другие инициативы, которые способствуют контактам между российским и американским народами, с тем чтобы дверь в это лучшее будущее оставалась открытой», — приводит RT заявление Госдепартамента.
«Это старые разведданные. Там нет данных о тех новшествах, которые выработаны нами, исходя из опыта проведения СВО. За это время выработано довольно большое количество вооружений. Также было изменено расположение наших воинских частей, места их дислокации. И при этом была сильно поменяна наша тактика», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Матюшин.
Ранее американский журналист Такер Карлсон, побывавший в Москве, рассказал, что красота российской столицы заставила его ненавидеть власти США.
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Мелисса Тимофеева