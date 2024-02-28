Фото: iStock/mikdam
Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили. Скорее всего она состоится не ранее следующей недели, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что решение о перенесении даты церемонии связано с тем, что избранный президент Венгрии, который должен участвовать в этом мероприятии, ещё не вступил в свою новую должностью.
В настоящее время нет точной даты проведения церемонии. Предполагается, что она состоится на следующей неделе или через неделю. Однако не исключено, что план вновь могут измениться.
Напомним, что первоначально датой вступления Швеции в НАТО было назначено 1 марта, но эта дата была предварительной.
В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока президентом страны. До этого он занимал пост председателя Конституционного суда.
Читайте также:
Посольство России заявило, что Москва примет ответные меры на вступление Швеции в НАТО
Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну
Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
В настоящее время нет точной даты проведения церемонии. Предполагается, что она состоится на следующей неделе или через неделю. Однако не исключено, что план вновь могут измениться.
В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока президентом страны. До этого он занимал пост председателя Конституционного суда.
Читайте также:
Посольство России заявило, что Москва примет ответные меры на вступление Швеции в НАТО
Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну
Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
Анастасия Чинкова