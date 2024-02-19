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США и Запад пытаются предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий

Politico: США и Запад пытаются предотвратить развал ВСУ
19 февраля 2024, 07:35
Фото: iStock/Aleksey Gulyaev

Фото: iStock/Aleksey Gulyaev

США совместно с западными союзниками хотят предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий и дефицита боеприпасов,. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на американских законодателей и иностранных чиновников.
«Сейчас план, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», - говорится в статье.

При этом отмечается, что на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности американцы заверили союзников в том, что палата представителей одобрит помощь Киеву, а некоторые представители конгресса США якобы уже ждут принятия нового пакета финансирования в марте.


Однако конгрессмены, которые поддерживают новые поставки оружия Украине, опасаются, что Дональд Трамп может помешать их планам продолжать финансировать Киев.

Автор статьи считает, что что сейчас уверенность в успехе Украины, а также в президенте США Джо Байдене находится на самом низком уровне за два года российской спецоперации.

При этом вице-президент США Камала Харрис признала в Мюнхене, что США не имеет «план Б», если палата представителей не одобрит законопроект на выделение финансирования на цели нацбезопасности, включая помощь Украине.

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На Украине планируют продажу 691 находящегося под санкциями актива России
19 февраля 2024, 08:29

Фото: istockphoto/alfexe

Киевские власти намерены продать 691 российский актив, в отношении которых ранее в стране были введены санкции. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль.
Выступая на открывшейся в Токио видеоконференции по экономическому развитию и восстановлению Украины, трансляция которой велась на YouTube, он сообщил, что вырученные деньги будут направлены как раз на восстановление экономики страны. Чиновник не уточнил, о каких именно активах идёт речь. Однако во время его выступления на слайдах за его спиной можно было увидеть, например, логотипы компаний ООО «Аэрок», ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Мотордеталь-Конотоп».

Изначально планировалось, что на конференции покажут видеообращение к участникам Владимира Зеленского. Однако затем его выступление было отменено, как сообщили модераторы, по инициативе украинской стороны.

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#экономика
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В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине
19 февраля 2024, 08:15

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

На японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, которая началась 19 февраля в Токио, отменили видеопослание президента Украины Владимира Зеленского по неким причинам с украинской стороны.
«Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны оно было отменено», - сообщили модераторы конференции.

В рамках данной конференции планируется определить семь конкретных путей для оказания помощи в восстановлении Украины. В том числе в области сельского хозяйства и животноводства, разборе завалов и разминировании, улучшения условий жизни, а также в борьбе с коррупцией.
Всего планируется подписать 20 документов. А общий объем помощи составит более 100 миллионов долларов.

За два последних года Япония предоставила Украине 7,6 миллиарда долларов помощи.

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#япония
#украина
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Политик Филиппо: Фон дер Ляйен стремится втянуть Европу в войну с Россией
19 февраля 2024, 07:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Агрессивные антироссийские высказывания главы Еврокомиссии на Мюнхенской конференции по безопасности призваны оправдать вступление Европы в масштабную войну. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети политик пренебрежительно назвал выступление председателя ЕК «выходкой» и заявил, что фон дер Ляйен воображает себя «главнокомандующей» Евросоюза и собирается втянуть Европу в глобальную войну. Основанием для такой резкой отповеди Филиппо послужили слова бывшего министра обороны Германии, которая заявила, что украинский конфликт является частью глобальной борьбы «между автократиями и демократиями».

Фон дер Ляйен также отметила, что для ЕС в конфликте не осталось «серых зон» и призвала всех европейских политиков определиться, с кем они: с Путиным или с демократией. Флориан Филиппо напомнил, что в США использовали точно такие же громкие «карикатурные» фразы о борьбе «Добра и Зла», когда требовалось оправдать собственные колониальные войны на Ближнем Востоке и подавление подлинных демократических свобод.

Французский политик призвал как можно скорее отстранить Урсулу фон дер Ляйен от власти и разрушить сам Евросоюз ради сохранения мира и безопасности в Европе.

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#сша
#конфликт
#призыв
#ес
#евросоюз
#ек
#война
#европа
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Евросоюз ищет альтернативу НАТО из страха перед Дональдом Трампом
WP: Из страха перед победой Трампа Евросоюз начал обсуждать альтернативу НАТО
19 февраля 2024, 06:40

Фото: iStock/Michele_Ursi

Европейские лидеры начали обсуждать создание структур, которые смогут дополнить или заменить собой НАТО из-за опасений, что Дональд Трамп победит на выборах в ноябре 2024 года и сократит поддержку альянса. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, европейцы с ужасом наблюдают за внутриполитическими событиями в Штатах, «видя слабость президента <...> Байдена» и опасаясь возвращения Трампа и его угроз соглашениям, которые позволяли ЕС «процветать под американским зонтиком в сфере безопасности».

Опасения европейских стран отдельно подстегнули слова Трампа о том, что он поощрял бы гипотетическое нападение третьих государств на одну из стран НАТО, которая выделяет менее положенных на оборону 2% ВВП. Подобные заявления заставили политиков переосмыслить обязательства Вашингтона перед ними.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм предложил исключать из НАТО страны, чей оборонный бюджет составляет менее двух процентов от ВВП, обязательных для всех стран-членов Североатлантического альянса. По словам сенатора, расходы на оборону в размере двух процентов от ВВП — это необходимость для каждого участника НАТО. Но сейчас это требование не выполняют 19 стран-членов альянса.

Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.

НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,3%. При этом та же Польша, согласно данным FT, тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты — хотя в количественном отношении расходы Вашингтона на военные цели в двадцать пять раз превышают аналогичные траты Варшавы.

По данным СМИ, НАТО собирается публично заявить, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа. Тот считает, что государства-члены альянса должны увеличить траты на поддержку Украины, или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место. Бывший глава Белого дома объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.

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#евросоюз
#нато
#сша
#дональд трамп
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Премьер Эстонии признала законность требований Москвы по замороженным активам
Die Welt: Кая Каллас заявила о законных требованиях РФ по замороженным активам
19 февраля 2024, 00:26

Фото: iStock/Racide

Объявленная в розыск на территории РФ премьер-министр Эстонии Кая Каллас признает законность требований России по отношению к замороженным активам страны. Об этом она сама рассказала в интервью немецкому изданию Die Welt.
«Мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам», — признала она, отвечая на вопрос корреспондента о возможности применения к России новых санкций.

Кая Каллас призвала Запад сосредоточиться на соблюдении действующих санкций и препятствовать их обходу. При этом она заявила, что возможным решением претензий со стороны России касательно её активов могло бы стать одновременное урегулирование требований России и Украины о восстановлении пострадавших территорий и возврате средств РФ.

Напомним, что Каллас нередко выступает с русофобскими заявлениями. Она утверждала, что Россия представляет огромную угрозу для безопасности стран Запада, поэтому лично хотела возглавить НАТО для оказания противостояния РФ. Кроме того, Каллас выступала с призывами изолировать Россию от всего остального, свободного мира. 12 февраля МВД ​МВД РФ объявило в розыск премьер-министра ЭстонииРФ объявило эстонского премьера в розыск по неназванной официально ​уголовной статье.

Европейский союз ранее утвердил предложение использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине, а страны «Большой семёрки» намерены выпустить долговые обязательства для финансовой помощи Украине с использованием замороженных активов РФ в качестве залога.

При этом, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва жестко ответит в случае хищения своих активов на Западе, и будет относиться к пошедшим на этот шаг странам как к ворам.

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#эстония
#россия
#евросоюз
#деньги
#санкции
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В США предложили исключать из НАТО тех, кому не хватает средств на оборону
Cенатор Грэм предложил исключать из НАТО страны с дефицитом оборонного бюджета
19 февраля 2024, 00:07

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Американский сенатор Линдси Грэм предложил исключать из НАТО страны, чей оборонный бюджет составляет менее двух процентов от ВВП? обязательных для всех стран-членов Североатлантического альянса. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.
«Я хочу, чтобы была система, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают», — безапелляционно заявил Грэм.

По словам сенатора, расходы на оборону в размере двух процентов от ВВП — это необходимость для каждого участника НАТО. Но сейчас это требование не выполняют 19 стран-членов альянса.

Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.

НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,3%. При этом та же Польша, согласно данным FT, тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты — хотя в количественном отношении расходы Вашингтона на военные цели в двадцать пять раз превышают аналогичные траты Варшавы.

По данным СМИ, НАТО собирается публично заявить, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа. Тот считает, что государства-члены альянса должны увеличить траты на поддержку Украины, или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место.

Бывший глава Белого дома объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.

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#сша
#расходы
#оборона
#бюджет
#нато
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Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе
ТАСС: Пашинян отказался считать Армению союзником России в вопросе Украины и СВО
18 февраля 2024, 23:25

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Армения не является союзником Москвы в украинском вопросе и не поддерживает действия РФ на Украине. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян, слова которого передаёт ТАСС.
«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция», — заявил Пашинян.

Более того, армянский премьер прямо назвал украинский народ дружественным гражданам Армении, и проведение Москвой специальной военной операции этого не изменит. Он добавил, что сожалеет из-за невозможности повлиять на конфликт между Россией и Украиной.

Ранее Никол Пашинян официально заявил, что Армения больше не может сотрудничать с Россией по ключевым вопросам в военной сфере, и что Еревану необходимо найти партнёра, с которым можно будет построить военно-оборонные отношения.

В свою очередь, министр обороны Армении Сурен Папикян рассказал о намерении страны внедрить в своих вооруженных силах военную форму, соответствующую стандартам НАТО. Он отметил, что запрос на разработку военной формы по стандартам НАТО был подан еще в 2022 году.

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#нато
#армения
#россия
#украина
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Строительство «Северного потока — 2» могло раскрыть тайны НАТО
Bild: Данные о подлодках НАТО могли рассекретить при строительстве «СП-2»
18 февраля 2024, 23:04

Фото: iStock/Dragon_Claws

Генпрокуратура ФРГ ещё в декабре 2023 года инициировала проверку в связи с предполагаемым раскрытием гостайны при планировании строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, сотрудники горного ведомства в городе Штральзунд в январе 2018 года опубликовали на своем сайте разрешение на планирование Nord Stream 2. На 556-й странице этого документа, как сообщает Bild,нашлась информация Минобороны Германии под под грифом VS-NfD – «секретно, только для служебного пользования».

Генпрокуратура полагает, что там находились данные о районах действия подлодок НАТО в Балтийском море. Теперь тем, кто допустил утечку этой секретной информации (если таковая действительно утекла), грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Швеции намерена прекратить расследование диверсии, совершенной на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». При том, что взрывы, прогремевшие 26 сентября 2022 года, произошли в экономических пространствах Швеции и Дании. Сообщается, что расследование решили закрыть из-за отсутствия подозреваемых.

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#нато
#северный поток
#германия
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Global Times: Поддержка Украины со стороны Запада стала крайне ненадёжной
18 февраля 2024, 20:45

Фото: istockphoto/rarrarorro

Поддержка режима Зеленского со стороны западных союзников в последнее время стала крайне ненадёжной. Однако она может ещё более ослабнуть.
Об этом пишут обозреватели издания The Global Times. В публикации указано, что законопроект американского президента Джозефа Байдена о помощи Украине приняли в Сенате, контролируемом демократами. Однако он сталкивается с серьёзным противодействием в Палате представителей, где большинство имеют представители Республиканской партии.

Авторы материала не исключают, что решение о предоставлении очередного пакета финансовой помощи Киеву в конце концов преодолеет сопротивление Конгресса. Однако в целом ситуация с поддержкой Украины стала крайне ненадёжной. Эта нестабильность и неопределённость в конечном итоге распространяется на общее положение, что ослабляет уверенность и долгосрочные ожидания Киева и укрепляет моральный дух России, заключают авторы статьи.

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#законопроект
#джозеф байден
#конгресс сша
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#украина
#киев
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