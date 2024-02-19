США и Запад пытаются предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий

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США совместно с западными союзниками хотят предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий и дефицита боеприпасов,. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на американских законодателей и иностранных чиновников.
«Сейчас план, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», - говорится в статье.
При этом отмечается, что на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности американцы заверили союзников в том, что палата представителей одобрит помощь Киеву, а некоторые представители конгресса США якобы уже ждут принятия нового пакета финансирования в марте.
Автор статьи считает, что что сейчас уверенность в успехе Украины, а также в президенте США Джо Байдене находится на самом низком уровне за два года российской спецоперации.
При этом вице-президент США Камала Харрис признала в Мюнхене, что США не имеет «план Б», если палата представителей не одобрит законопроект на выделение финансирования на цели нацбезопасности, включая помощь Украине.
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