Политолог Светов: Западу выгодно демонизировать Асада после его свержения

Башар Асад (фото: kremlin.ru)
Западу выгодно демонизировать бывшего главу Сирии Башара Асада и распространять о нем слухи после его свержения. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя статью британской газеты Financial Times о том, что Асад якобы отправил в Москву несколько самолетов с 250 миллионами долларов наличными. По его словам, это стандартная история, которая происходит со свергнутыми главами государств.
«Никто не может подтвердить достоверность этой информации. Сейчас, когда Башар Асад свергнут, его нужно демонизировать до последнего. Можно вспомнить, что, когда свергли Саддама Хусейна, его обвинили в том, что он делает химическое оружие, но это оказалось неправдой», — объяснил политолог в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время стало известно, что в Москву эвакуировали часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске. Как сообщают argumenti.ru, спецрейс ВКС России с россиянами на борту прилетел с авиабазы Хмеймим. Вместе с ними прибыли дипломаты из Абхазии, КНДР и Белоруссии.
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