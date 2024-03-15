Политолог Светов заявил о крайне низком рейтинге Макрона

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Политолог Юрий Светов заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона на данный момент крайне низкий рейтинг.
Именно поэтому, читает эксперт, он и пытается его поднять, использую тему конфликта на Украине.
А тем временем эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил о стремлении Запада оказывать большее влияние на страны, лояльные России. В частности, это касается программ, направленных на «помощь» Сербии в сфере СМИ.
Ранее стало известно, что ЕК намерена выделить €1 млн независимым СМИ в Сербии на борьбу с дезинформацией.
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«Уровень поддержки у французского лидера крайне низкий: 27%. Макрону нужна видимость какой-то активности, чтобы привести «своего» человека к власти и продолжить далее свою политику. Характерно то, что ему удалось вырваться в повестке по украинскому кризису», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
«Сербия — одна из немногих стран, которая выдерживает нейтралитет касательно СВО, выстраивает конструктивные отношения с РФ и отстаивает суверенитет. Но если деньги будут поступать из США, ЕК, то СМИ, которые будут спонсироваться за их счёт, будут им лояльны. Формирование СМИ на такой основе — это важный элемент изменения политики Сербии, которая была бы более лояльна Западу», — пояснил в беседе с RT Денисов.
Ранее стало известно, что ЕК намерена выделить €1 млн независимым СМИ в Сербии на борьбу с дезинформацией.
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Мелисса Тимофеева