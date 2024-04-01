Политолог Светов заявил о неудачных попытках Макрона стать главным оппонентом РФ

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Политолог Юрий Светов заявил, что попытки президента Франции Эммануэля Макрона стать основным противником России на мировой арене не приносят никакого результата.
«Когда в отставку с поста канцлера Германии ушла Ангела Меркель, было мнение, что неформальным лидером Европы станет Макрон. Это связано с общей тенденцией Франции выйти на первое место в Европе. Объективно она сейчас вторая, первая — Германия. Макрон захотел занять это место, но не получилось», — пояснил в беседе с «Известиями» Светов.
Специалист объяснил, что причинам такой неудачи стали более сильная экономика Германии и более позитивные отношения этой страны с Россией, также личностные качества французского лидера.
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