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Политолог Светов: Зеленский пытался отстранить Залужного из-за конкуренции

31 января 2024, 20:06
Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский был намерен отстранить главкома ВСУ Валерия Залужного от должности, поскольку видел в нём конкурента на пост главы государства.
«В США Залужного видели прекрасной заменой Зеленскому на посту главы государства. В Вашингтоне считают, что нынешний украинский лидер не справляется с задачами, которые были перед ним поставлены. А это, прежде всего, контрнаступление, которое Зеленский с треском провалил», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Однако, считает Светов, и Залужный допустил ряд ошибок, включая его заявления западной прессе о тупике, в котором оказалась украинская армия.


Заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков также комментировал противостояние Зеленского и Залужного.

«Зеленский отражал политическую составляющую войны, которая вошла в конфликт с военно-стратегической целесообразностью, которую отражал Залужный. И когда наступление провалилось, — а Зеленский рассчитывал на военно-политический успех, — то в этих условиях противостояние Зеленского и Залужного было предопределено. Зеленский терял авторитет, а Залужный свой авторитет наращивал», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Сивков.

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#армия
#зеленский
#украина
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Столтенберг назвал четыре страны, которые смогут ослабить США
Столтенберг: Россия, Китай, Иран и КНДР объединятся, чтобы ослабить США
31 января 2024, 19:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия, Китай, Иран и КНДР могут объединиться, чтобы ослабить Соединённые Штаты Америки, с таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в США.
«Сегодня наши ценности злонамеренно атакуют внешние силы, которые пытаются их подорвать. Они угрожают нашему свободному миру, открыто оспаривают американское влияние. Они пытаются изменить глобальные правила, которые обеспечивают нашу общую безопасность. Мы живем в опасные времена», — прокомментировал ситуацию Столтенберг.

При этом, по словам генсека Россия, Китай, Иран и КНДР сейчас объединяются, чтобы оспорить былое влияние Соединённых Штатов и установить новый миропорядок. По его мнению, эти страны также намерены обрушить финансовую системы, основанную на господстве доллара.

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#россия
#китай
#иран
#кндр
#сша
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Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза
31 января 2024, 19:14

Фото: iStock/Mihrzn

Швейцария присоединилась к 12 пакету антироссийских санкций, соответствующая информация опубликована на сайте Федерального совета страны.
«Федеральный совет 31 января 2024 года принял решение о новых мерах в отношении России. Таким образом, он реагирует на продолжающуюся российскую военную агрессию на Украине и присоединяется к ЕС, который в декабре прошлого года принял свой 12-й пакет санкций. Новые меры вступают в силу с 1 февраля 2024 года», — ​говорится в обнародованном документе.

​Однако, отмечается, что Швейцария ​не ​согласилась сообщать о денежных переводах внутри страны, которые совершают физические или юридические лица, относящиеся к РФ.

Напомним, в 12 пакет антироссийских санкций Европейского союза включили 147 фигурантов, 86 из которых юридические лица, а 61 – физические. Помимо этого, в последнем пакете санкций указаны такие ограничения как: запрет на импорт из России алмазов и других товаров, а также запрет для россиян на получение руководящих должностей в европейских компаниях.

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#санкции
#евросоюз
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Путин: Россия никогда не забудет о преступлениях Киева против российских граждан
31 января 2024, 18:45

Фото: сайт Кремля

Россия всегда будет помнить о преступлениях киевского режима против российских граждан. Об этом заявил кандидат на пост президента РФ, действующий глава государства на встрече со своими доверенными лицами.
Российский лидер привёл в своеобразный анти-пример западные средства массовой информации, которые буквально по щелчку пальцев политиков-дрессировщиков занимают требуемые позиции. А после отработки заданной темы вычищают информационное поле, чтобы сделать невидимыми, а значит несуществующими, не устраивающие их заказчиков факты.

«Но мы не забудем о тех преступлениях, которые украинские власти совершают в отношении наших граждан», — сказал Путин.

Можно было бы вспомнить расстрелы мирных жителей в Мариуполе, атаки на детские сады и церкви на территории России, печально известную Аллею Ангелов в Донецке, где похоронены дети, погибшие в результате украинских обстрелов. Но президент России не стал углубляться в страшные детали преступлений Киева. Понятно, что Россия не злопамятна, но память у неё очень хорошая.

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#путин
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Стало известно, сколько ЕС потратил на вооружение для ВСУ за два года
Боррель: ЕС постратил 28 млрд евро за два года на вооружение для Киева
31 января 2024, 18:15

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз за 2022-2023 годы поставил на Украину вооружения на 28 миллиардов евро. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он подчеркнул, что затраченная на поставки сумма будет стремительно расти. Так, лишь в 2024 году Евросоюз планирует поставить на Украину оружия ещё на 21 миллиард евро.

Россия неоднократно направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружения Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия будут законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, заявлял, что отправка оружия не способствует успеху переговоров.

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#евросоюз
#украина
#финансирование
#вооружение
#всу
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Израильские военные нашли взрывчатку в сумках с гуманитарной помощью от БАПОР
31 января 2024, 17:51

Фото: istockphoto/LumineImages

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили оружие и взрывчатку в грузах с гуманитарной помощью и в сумках сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Об этом представители израильской армии сообщили в своём официальном телеграм-канале. В сообщении уточняется, что в контейнерах, где должна была находиться гуманитарная помощь, были обнаружены детали для сборки самодельных взрывных устройств, детали автоматов системы Калашникова, боеголовки для ручных противотанковых гранатомётов (РПГ), патроны и другое оружие и боеприпасы.

Пока непонятно, находились ли сумки с надписью «БАПОР», в которых были найдены все эти средства поражения, среди грузов гуманитарной миссии или были изъяты непосредственно у сотрудников агентства. В сообщении указано, что «гуманитарные боеприпасы» были обнаружены одновременно с рейдом ЦАХАЛ против объекта группировки «Исламский джихад», где проиводилось оружие. В ходе операции были убиты десятки радикалов, сообщают израильские военные.

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#военные
#оружие
#гуманитарная боеприпасы
#операции
#израиль
#оон
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Путин: За последние годы в России было сделано немало
31 января 2024, 17:37

Фото: Сайт Кремля

За последние годы удалось достичь не всех целей, однако, сделано в России было немало, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе.
«Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов, которые мы считаем важными, удалось достичь», — продекламировал российский лидер.

По словам российского лидера, крайне важно налаживать диалог с людьми, слышать их обратную связь. К этому он призвал своих доверенных лиц, среди которых: Shaman, Татьяна Навка, Никита Михалков, Сергей Полунин, Эдгард Запашный, Диана Гурцкая, Иван Охлобыстин и другие. Владимир Путин подчеркнул, что чётко сформулированная позиция, основанная на обратной связи от граждан, позволить качественно построить планы на ближайшую перспективу.

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#владимир путин
#президент
#общество
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Путин: Москва будет продолжать обмен пленными с Украиной
31 января 2024, 17:28

Фото: сайт Кремля

Россия не намерена приостанавливать обмен военнопленными с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со своими доверенными лицами.
Тем самым российский лидер опроверг появившиеся слухи о том, что российская сторона может остановить процедуру обмена пленными с Киевом после трагедии с самолётом Ил-76 в Белгородской области. Он отметил, что не понимает, с какой целью ВСУ сбили самолёт с гражданами Украины и предположил, что таким образом киевские власти хотели спровоцировать Россию на ответные действия.

«Остановит это или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что соотношение количества взятых в плен военных России и Украины составляет примерно один к десяти. Украинская сторона постоянно подаёт сигналы о готовности к обмену военнопленными, заключил президент России.

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Путин раскрыл, каким оружием был сбит Ил-76
Путин: экспертиза установила, что Ил-76 сбили американским ЗРК Patriot
31 января 2024, 17:12

Фото: сайт Кремля

Российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит американским ЗРК Patriot. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, проведённая экспертиза показала, что самолёт сбили зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Путин подчеркнул, что Россия настаивает на проведении международного расследования инцидента. При этом он добавил, что на Западе пытаются всеми способами замять историю с крушением российского самолёта.

Однако глава государства подчеркнул, что страна не забудет о тех преступлениях, которые были совершены в отношении россиян.

Путин также отметил, что Украина могла случайно сбить самолёт, но и это следует воспринимать как преступление по осторожности.

Президент добавил, что киевские власти, вероятно, пытаются спровоцировать Россию на ответные действия.

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Путин рассказал о будущей демилитаризованной зоне на Украине
Путин: демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута
31 января 2024, 17:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута. Об этом глава государства, кандидат в президенты РФ заявил в ходе встречи с доверенными лицами.
Российский лидер подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности мирных регионов России от обстрелов со стороны Украины.

Путин подчеркнул, что российские регионы должны находиться на таком удалении, чтобы до них не долетели снаряды дальнобойного вооружения, прежде всего иностранного производства.

Он подчеркнул, что линия будет отодвинута, что позволит жителям российских приграничных регионов чувствовать себя спокойно из-за обстрелов со стороны Украины.

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