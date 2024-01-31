Политолог Светов: Зеленский пытался отстранить Залужного из-за конкуренции

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Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский был намерен отстранить главкома ВСУ Валерия Залужного от должности, поскольку видел в нём конкурента на пост главы государства.
«В США Залужного видели прекрасной заменой Зеленскому на посту главы государства. В Вашингтоне считают, что нынешний украинский лидер не справляется с задачами, которые были перед ним поставлены. А это, прежде всего, контрнаступление, которое Зеленский с треском провалил», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Однако, считает Светов, и Залужный допустил ряд ошибок, включая его заявления западной прессе о тупике, в котором оказалась украинская армия.
«Зеленский отражал политическую составляющую войны, которая вошла в конфликт с военно-стратегической целесообразностью, которую отражал Залужный. И когда наступление провалилось, — а Зеленский рассчитывал на военно-политический успех, — то в этих условиях противостояние Зеленского и Залужного было предопределено. Зеленский терял авторитет, а Залужный свой авторитет наращивал», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Сивков.
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