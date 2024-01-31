Зеленский публично заявил Залужному об увольнении, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании 29 января публично объявил главкому ВСУ Валерию Залужному о своем решении уволить его. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с деталями встречи.
По словам собеседника издания, Зеленский считает, что такое решение может повлиять на союзников Украины, которые сильно ослабили финансовую поддержку.
При этом украинский лидер все же предложил главкому ВСУ должность советника, однако тот отказался. При этом в статье подчеркивается, что Залужный принял решение уйти из украинской армии, несмотря на свой публичный отказ.
Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».
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«Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от боевых действий, а международные спонсоры замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий обновит ситуацию», - говорится в статье.
Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».
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* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Элина Позднякова