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Зеленский публично заявил Залужному об увольнении, пишут СМИ

WP: 29 января Зеленский публично заявил Залужному об увольнении
31 января 2024, 14:40

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании 29 января публично объявил главкому ВСУ Валерию Залужному о своем решении уволить его. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с деталями встречи.
По словам собеседника издания, Зеленский считает, что такое решение может повлиять на союзников Украины, которые сильно ослабили финансовую поддержку.

«Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от боевых действий, а международные спонсоры замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий обновит ситуацию», - говорится в статье.


При этом украинский лидер все же предложил главкому ВСУ должность советника, однако тот отказался. При этом в статье подчеркивается, что Залужный принял решение уйти из украинской армии, несмотря на свой публичный отказ.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Политолог Дудчак озвучил опасность для ЕС интеграцию Албании
31 января 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/sinonimas

Политолог Дудчак заявил о пагубном влиянии для европейских фермеров интеграции в ЕС Албании.
«Это попытка нанести удар по нынешним европейским фермерам, работающих в пределах ЕС. Использовать Албанию как рынок сбыта особого смысла нет, принимать к себе албанские товары без пошлин и ограничений тоже будет проблематично. Поэтому принятие Албании— это минус для ЕС, да и самой Албании — это вряд ли будет большим подспорьем», — прокомментировал в беседе с RT Дудчак.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить программу для ускорения вступления Албании в Евросоюз. На эти цели намерены потратить $12 млн.

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В Госдуме призвали отправить имущество Улицкой на помощь СВО
Депутат Милонов призвал отправить на помощь СВО имущество писательницы Улицкой
31 января 2024, 14:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить въезд в Россию писательнице Людмиле Улицой, а также перестать издавать её книги в стране. Об этом он сообщил в беседе с RT.
Лауреат литературных премий «Русский Букер» и «Большая книга», писательница Людмила Улицкая во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом раскрыла, что отправляет на Украину гонорары с продажи своих книг в России.

Комментируя это заявление, Милонов подчеркнул, что люди, которые зарабатывают в России и отправляют свои гонорары на помощь недружественным странам, являются врагами, которые изменяют своей Родине.

В беседе с RT он призвал лишить Улицкую всего, что у неё есть. В частности, имущество отправить на помощь СВО, а также ввести запрет на въезд в страну и издание её книг в России.

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США «поспособствуют» скорейшему вступлению Албании в ЕС
31 января 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить программу для ускорения вступления Албании в Евросоюз.
Отмечается, что на эти цели намерены потратить $12 млн.

Ускорить вступление Албании в ЕС хотят через увеличение конкурентоспособности и интеграции в европейский рынок.

«Это позволит Албании продемонстрировать прогресс в достижении Копенгагенских экономических критериев для вступления в ЕС, согласно которым государства должны обеспечить функционирование рыночной экономики, а также быть способными справляться с конкурентным давлением в рамках ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.

Тем временем Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение о потенциальном вступлении Украины в НАТО. Как передают argumenti.ru, сенатор считает, что в нынешних условиях боевых действий на украинской территории шансы вступить в альянс у страны равны нулю.

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Заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Нуланд прибыла в Киев
31 января 2024, 14:11

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Заместитель руководителя Государственного департамента США (аналог министерства иностранных дел - прим. ред.) Виктория Нуланд прибыла с визитом на Украину. Об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.
Американский дипломат опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter) совместную с заместителем Энтони Блинкена фотографию и поздравила её «с возвращением на Украину». Посол также добавила, что их ждут встречи с представителями высшего киевского руководства, ветеранами ВСУ и общественниками.

По словам госпожи Бринк, визит заместителя главы американского внешнеполитического ведомства должен продемонстрировать всеобщее «единство и преданность» в борьбе с «российской агрессией». Кроме пафосных лозунгов, иных подробностей визита Нуланд в Киев не приводится.

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Захарова: Решение России о прекращении переговоров с Японией остаётся в силе
31 января 2024, 14:10

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Решение Москвы о прекращении переговоров по мирному договору с Токио остаётся в силе, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«О чем говорить? В таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных, добросовестных отношений», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Токио вводит антироссийские санкции, а русофобские настроения в японском обществе только продолжают расти.

Напомним, мирный договор между Россией и Японией так и не подписали после окончания Второй мировой войны из-за затянувшегося спора вокруг Курильских островов.

При этом, 30 января 2024 года японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что хотел бы заключить мирный договор с Российской Федерацией, пока ещё находится на своём посту.

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В Кремле следят за новостями о Залужном
Песков: Кремль следит за ситуацией, складывающейся вокруг Залужного
31 января 2024, 13:23

Фото: сайт Кремля

В Кремле следят за новостями о главкоме ВСУ Валерии Залужном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, следят. Пока много вопросов. У киевского режима много проблем, там все неладно - это однозначно», - так Песков ответил на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг Залужного.

По его словам, к росту противоречий в рядах киевского режима привели провал контрнаступления ВСУ и проблемы на поле боя.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Нидерланды, ФРГ и Польша создадут военный коридор для войск НАТО
31 января 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Bjoern Wylezich

Германия, Польша и Нидерланды намерены улучшить рамочные условия для свободной переброски войск НАТО на восточный фланг альянса. С этой целью представители трёх указанных государств подписали соглашение о создании так называемого модельного коридора.
Этот договор устранит бюрократические препятствия и будет способствовать быстрому трансграничному передвижению войск к восточным рубежам Североатлантического альянса, сообщает информационное агентство DPA. В публикации указано, что договор подразумевает унификацию требований к транспортировке войск и сокращение сроков оформления документов.

Агентство сообщает также, что денежные средства на расширение и совершенствование военной транспортной инфраструктуры будут поступать в том числе и от Евросоюза. Со стороны Германии соглашение было подписано статс-секретарём министерства обороны ФРГ Зимтье Мёллер. Глава Минобороны Борис Писториус не смог присутствовать на встрече, с коллегами по альянсу, посвящённой созданию «военного Шенгена», по причине болезни.

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В Китае заявили, что Пекин продолжит поддерживать Москву в украинском конфликте
Министр обороны Китая: Пекин поддержит Москву в украинском вопросе
31 января 2024, 12:56

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Китай не перестанет поддерживать Россию по украинскому конфликту, несмотря на давление США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны. Такое заявление сделал глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу в режиме видеоконференцсвязи.
«Оказали вам поддержку на счет украинского вопроса - несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики», - заявил Дун Цзюнь.

Он подчеркнул, что США и Европа не смогут помешать сотрудничеству России и Китая. По его словам, в Пекине четко понимаю, что на протяжении последних лет США и другие страны Запада пытаются изолировать Россию. Таким образом, министр обороны КНР отметил, что его страна старается оказать РФ решительную поддержку.

Дун Цзюнь также добавил, что Россия и Китай являются ключевыми и важнейшими силами в мире, и должны «решительно ответить на глобальные вызовы».

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Кандидат от РПСС Андрей Богданов отказался от участия в выборах президента РФ
31 января 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Андрей Богданов, представляющий Российскую партию свободы и справедливости (РПСС) снял свою кандидатуру с выборов президента Российской Федерации. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил заместитель председателя органа Николай Булаев.
Только сегодня, 31 января, выдвиженец от РПСС предоставил в Центризбирком 20 коробок со 105-ю тысячами подписей граждан, поддержавших его кандидатуру. Представителям прессы Богданов сообщил, что общее количество подписей в его поддержку превысило 168 тысяч.

Отказ от участия в предвыборной гонке кандидат объяснил тем, что изначально не стремился одержать победу в борьбе за пост президента. Основной целью своей избирательной компании Андрей Богданов назвал повышение узнаваемости и увеличение популярности Российской партии свободы и справедливости, которую он представляет, перед парламентскими выборами в 2026 году.

Стоит отметить, что Богданов стал уже третьим кандидатом на пост президента РФ, отказавшимся от предвыборной борьбы. Ранее это сделали лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, заявивший о своей безоговорочной поддержке Путина, и выдвиженец от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова.

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