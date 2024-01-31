В США заявили, что инициатива в зоне СВО перешла к армии России

Фото: iStock/zim286
ВСУ перестала проводить наступательные действия и перестала атаковать позиции российских военных, при этом инициатива в зоне СВО перешла к ВС РФ. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«За последние 24 часа новости поступают только о российских атаках, об украинских не говорится ничего. Общая картина говорит о том, что наступают именно россияне», — сказал Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он также предположил, что истинной причиной политического кризиса на Украине является именно тяжелая ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения. Меркурис также добавил, что именно из-за этого президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главкома армии Валерия Залужного.
Читайте также:
В ГУР назвали сроки нового наступления ВСУ
Украинские военные назвали самое страшное российское оружие
В Госдуме заявили о переломном моменте украинского конфликта
Элина Позднякова