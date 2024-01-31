В Запорожской области заявили о формировании союзов вокруг Валерия Залужного

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk
Вокруг фигуры главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного начали формироваться союзы, об этом рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
По словам Рогова, сперва Залужному предложили уйти по собственному желанию и занять пост советника президента по безопасности, однако, от этой должности он отказался. После главнокомандующему Вооружёнными силами Украины поступило предложение о посте главы Совета национальной безопасности обороны, но на это он также не согласился.
При этом, ранее американское издание The Washington Post узнало, что разногласия между Залужным и президентом Владимиром Зеленским возникли из-за масштабов мобилизации.
Читайте также:
В США выяснили, из-за чего на самом деле поссорились Залужный и Зеленский
Соскин: Зеленский хотел уволить Залужного из-за уничтожения Ил-76
«Решение принято»: На Западе выяснили, что Залужного снимут с должности в любом случае
«И мы видим, что Залужный сейчас субъектизируется, то есть вокруг него начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но тех людей, которые понимают, и их кураторы понимают, что Залужный и дальше будет идти по восходящему треку и ссориться с ним сейчас смысла нет», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Рогов.
Читайте также:
В США выяснили, из-за чего на самом деле поссорились Залужный и Зеленский
Соскин: Зеленский хотел уволить Залужного из-за уничтожения Ил-76
«Решение принято»: На Западе выяснили, что Залужного снимут с должности в любом случае
Евгения Парфентьева