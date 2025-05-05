Трамп встретится с балериной Карелиной, осужденной в РФ за госизмену

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, освобожденной в России месяц назад в рамках обмена заключенными. Об этом сообщает The New York Post.
«Президент США Дональд Трамп встретится с американской балериной российского происхождения Ксенией Карелиной в понедельник, 5 мая, через месяц после ее освобождения в России», — передало издание.Карелина, имеющая двойное гражданство РФ и США, была приговорена в 2024 году к 12 годам колонии за перевод не менее $51,8 украинской организации, поддерживающей ВСУ. Балерина обвинялась в государственной измене. Карелиной также назначили штраф в 300 тысяч рублей.
В апреле 2025 года её помиловали, а затем передали США в рамках обмена заключенными. Ксению обменяли на россиянина Артура Петрова, задержанного на Кипре за нарушение санкций. Обмен состоялся в Абу-Даби при посредничестве ОАЭ.
Петров обвинялся в незаконных поставках американской микроэлектроники в Россию.
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