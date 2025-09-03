Политолог Еловский: участники ШОС показали миру принципиальность своей политики

03 сентября 2025, 21:45

Главы государств – члены ШОС (Фото: kremlin.ru)

Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировали всему миру твёрдость и взаимопонимание. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Еловский.





Напомним, саммит ШОС прошёл в китайском Тяньцзине 31 августа — 1 сентября. Он стал крупнейшим за всю историю объединения, в нем приняли участие более 30 глав государств и международных организаций.





«Участники продемонстрировали принципиальность своей политики, последовательность в действиях и верность системе ценностей, на которой она основана, а также неизменность этих ценностей на протяжении многих десятилетий», — отметил Еловский в разговоре с RT.

«ШОС, наряду с БРИКС, не является объединением стран наподобие ЕС. Это клуб или даже переговорная площадка стран, которые заявляют о своей готовности строить новый миропорядок. Миропорядок не западный, не антизападный, а именно не западный», — пояснил Киреев.