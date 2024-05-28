Политолог Васильев объяснил проблему демократов перед выборами в США

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Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что в предвыборной кампании, которая сейчас идёт в США, основной проблемой Демократической партии является её кандидат в президенты – нынешний лидер страны Джо Байден.
«Большая часть избирателей не доверяет Байдену. Главное препятствие — его возраст. Считается, что ещё четыре года президент вряд ли сумеет достойно выполнять свои функции в Белом доме. Есть проблемы, связанные с его когнитивными способностями, в какой степени он вообще не ориентируется в пространстве и времени», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Васильев.
Он также отметил мнение некоторых СМИ о том, что глава Белого дома уже утерял связь с экономической реальностью Штатов.
Ранее обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак высказала мнение о том, что действия лидера США Джо Байдена указывают на его паническое настроение из-за отставания от Дональда Трампа в опросах общественного мнения перед выборами.
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