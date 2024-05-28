Байден в панике: что происходит с лидером США в преддверии выборов

Фото: РИА Новости/Стрингер
Действия лидера США Джо Байдена указывают на его паническое настроение из-за отставания от Дональда Трампа в опросах общественного мнения перед выборами. Так считает обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.
По её словам, Байден охотно рассказывает о своих планах на переизбрание и утверждает, что опросы общественного мнения, которые указывают на лидерство Трампа, ошибочны, а пресса не пишет о динамике опросов в его сторону.
Она также отметила, что администрация Байдена уже объявила ряд мер, которые указывают на неуверенность действующего американского лидера. Ими стали «стратегическое» высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-Восточного резерва, а также объявление о списании долгов для студентов. По её словам, так Байден пытается привлечь на своб сторону молодых избирателей, однако расплачиваться за такие шаги придётся всем американцам.
Кроме того, Жак подчеркнула, что Байден надеется компенсировать четыре года неудачной политики взятками в год выборов, однако американцы умнее этого, считает обозреватель.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Главным соперником Байдена стал Трамп. Остальные кандидаты уже выбыли из предвыборной гонки.
Читайте также:
Байден: американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны
Губернатор американского штата объяснил, как Байден помог своим главным противникам
Стало известно, как Байден одним решением оскорбил Украину и Зеленского
«К несчастью для Байдена, "пресса" этого не пишет, потому что это неправда – и это не то, что показывают опросы. Бывший президент Дональд Трамп превосходит Байдена в большинстве опросов, в том числе в колеблющихся штатах, в которых будет решаться исход этих выборов. Несмотря на жизнерадостное мнение Байдена о своих шансах, его действия выдают то, что он на самом деле ощущает: панику», — пишет Жак.
Она также отметила, что администрация Байдена уже объявила ряд мер, которые указывают на неуверенность действующего американского лидера. Ими стали «стратегическое» высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-Восточного резерва, а также объявление о списании долгов для студентов. По её словам, так Байден пытается привлечь на своб сторону молодых избирателей, однако расплачиваться за такие шаги придётся всем американцам.
Кроме того, Жак подчеркнула, что Байден надеется компенсировать четыре года неудачной политики взятками в год выборов, однако американцы умнее этого, считает обозреватель.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Главным соперником Байдена стал Трамп. Остальные кандидаты уже выбыли из предвыборной гонки.
Читайте также:
Байден: американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны
Губернатор американского штата объяснил, как Байден помог своим главным противникам
Стало известно, как Байден одним решением оскорбил Украину и Зеленского
Элина Позднякова