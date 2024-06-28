Политолог Васильев: тему коррупции используют для замены Зеленского

Фото: РИА Новости/Стрингер
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что Киев не способен бороться с коррупцией. Из-за этого напряженность между США и Украиной продолжает возрастать. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Васильева, из-за происходящего в стране остается неясным вопрос о судьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Эксперт отметил, что Украина буквально погрязла в коррупции, по этой причине закрыть на нее глаза не получится.
Васильев подчеркнул, что для Вашингтона предводитель киевского режима стал самым уязвимым местом. В настоящее время не исключается вариант его «добровольного» ухода с должности, заключил политолог. Примечательно, что в Штатах выступили не против замены Зеленского.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что размах коррупции на Украине приводит в шок даже США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Васильев подчеркнул, что для Вашингтона предводитель киевского режима стал самым уязвимым местом. В настоящее время не исключается вариант его «добровольного» ухода с должности, заключил политолог. Примечательно, что в Штатах выступили не против замены Зеленского.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что размах коррупции на Украине приводит в шок даже США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова