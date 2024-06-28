Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский поменял свою позицию по конфликту с Россией. Об этом информирует NEWS.ru.
Политик отметил, что значительные потери ВСУ вынуждают украинские власти проводить насильственную мобилизацию, что «взбудоражило» граждан Украины, которые хотят скорейшего завершения конфликта. По словам Цекова, все это давит на Зеленского.
Однако, как указал сенатор, Зеленский продолжает «дудеть в одну и ту же дудку»: пытается втянуть в противостояние как можно больше государств.
Член Совфеда добавил, что в нынешней ситуации переговоры будут вестись на других условиях, гораздо более тяжелых для Киева.
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Однако, как указал сенатор, Зеленский продолжает «дудеть в одну и ту же дудку»: пытается втянуть в противостояние как можно больше государств.
«Запад интенсивно начал поставлять оружие Украине, давал огромные деньги прежде всего на обогащение Зеленского и его окружения. На Западе ему рассказывали, что у России все закончится, она проиграет и Украина одержит победу. Такое могло появиться только в глупых головах и мозгах. Но дело в том, что глупые головы руководят Европой и Америкой», — приводит слова Цекова NEWS.ru.
Член Совфеда добавил, что в нынешней ситуации переговоры будут вестись на других условиях, гораздо более тяжелых для Киева.
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Екатерина Коршунова