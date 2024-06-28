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В Совфеде объяснили резкую смену позиции Зеленского по конфликту на Украине

Сенатор Цеков: Зеленский сменил позицию по конфликту с РФ под давлением общества
28 июня 2024, 08:11

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский поменял свою позицию по конфликту с Россией. Об этом информирует NEWS.ru.
Политик отметил, что значительные потери ВСУ вынуждают украинские власти проводить насильственную мобилизацию, что «взбудоражило» граждан Украины, которые хотят скорейшего завершения конфликта. По словам Цекова, все это давит на Зеленского.

Однако, как указал сенатор, Зеленский продолжает «дудеть в одну и ту же дудку»: пытается втянуть в противостояние как можно больше государств.



«Запад интенсивно начал поставлять оружие Украине, давал огромные деньги прежде всего на обогащение Зеленского и его окружения. На Западе ему рассказывали, что у России все закончится, она проиграет и Украина одержит победу. Такое могло появиться только в глупых головах и мозгах. Но дело в том, что глупые головы руководят Европой и Америкой», — приводит слова Цекова NEWS.ru.

Член Совфеда добавил, что в нынешней ситуации переговоры будут вестись на других условиях, гораздо более тяжелых для Киева.

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#переговоры
Белоусов поручил принять меры из-за американского Global Hawk у Черного моря
28 июня 2024, 08:27

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
В оборонном ведомстве заявили, что над акваторией Черного моря увеличилась интенсивность полетов стратегических американских беспилотников. Это свидетельствует о большой вовлеченности стран НАТО и США в конфликт на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Тамбовской области после атаки беспилотника ВСУ загорелась нефтебаза
28 июня 2024, 06:42

Фото: istock / Distortion Media

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области. Об этом проинформировал губернатор региона Максим Егоров в Телеграм-канале.
По словам Егорова, прилет БПЛА на предприятие произошел около 4:35 по московскому времени.

В результате атаки началось небольшое возгорание, сейчас пожар локализован. Жертв нет.

Региональный глава добавил, что в тушении задействованы силы пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарных расчетов, оперативно прибывших на место происшествия.

Напомним, 21 июня в Тамбовской области был ликвидирован открытый пожар на нефтебазе, который тушили практически сутки.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#возгорание
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В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе
Губернатор Анохин: девять дронов-камикадзе ВСУ сбили над Смоленской областью
28 июня 2024, 05:43

Фото: istock / NatureNow

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Телеграм-канале.
«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России», — написал Анохин.
Региональный глава добавил что, по предварительным сведеньям, пострадавших и разрушений нет.

До этого сообщалось, что три беспилотника ВСУ уничтожены над Трубчевским районом Брянской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#бпла
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#дроны
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В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
Три БПЛА ВСУ уничтожены над Трубчевским районом Брянской области
28 июня 2024, 03:27

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Три беспилотника самолетного типа сбиты над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Телеграм-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении.
Никто не пострадал, разрушений на земле нет, уточнил глава региона.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Гладков: под Белгородом дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт
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#губернатор
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#рф
#пво
#всу
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Российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении
«Известия»: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении
28 июня 2024, 03:17

Фото: istock / Aterrassi

Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили HIMARS на донецком направлении.
По данным «Известий», реактивная система залпового огня производства США была обнаружена оператором БПЛА.

«Американская военная техника была уничтожена бойцами расчета Новотроицкого батальона беспилотной авиации ГРОМ «Каскад»», — сказано в материале.
Ранее было опубликовано видео «прощального залпа» из подбитого дроном «Града». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#техника
#бпла
#рф
#рзсо
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#вооружение
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Стало известно о попытках выманить у жителей фото и видео атаки ВСУ на Севастополь
ЦУР: у жителей Севастополя пытались выманить фото и видео атаки ВСУ на город
28 июня 2024, 02:00

Фото: istock / JuYochi

Глава Центра управления регионом Севастополя Надежда Бохан в ходе выступления в эфире телеканала СТВ сообщила, что неизвестные пытались выманить у местных жителей фото- и видео-материалы с атакой украинских войск.
Бохан пояснила, что в мессенджерах начали появляться сообщения от анонимов, которые представляются журналистами, сотрудниками полиции или ФСБ. Они просили россиян прислать им фото или видео с места происшествия. Она подчеркнула, что речь идет о провокации и поблагодарила горожан за их бдительность.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

Ранее губернатор Михаил Развозжаев заявил, что в Крыму усилится работа ПВО для защиты от обстрелов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#видео
#фото
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#севастополь
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Подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма
Лебедев: ВС РФ ударили по расчёту HIMARS, который атаковал Крым
27 июня 2024, 23:53

Фото: istock / vadimrysev

Вооруженные силы РФ нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где была замечена установка РСЗО HIMARS, из которой атаковали Крым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев изданию РИА Новости.
«В 21:45 в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино, прозвучал взрыв. По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS», — рассказал Лебедев.
Собеседник издания уточнил, что это место, откуда регулярно совершались обстрелы в сторону Херсонской области и Крыма с применением дальнобойных ракет.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

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#новости
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FT: Штаты, Израиль и Украина говорят о поставках ЗРК Patriot боевикам ВСУ
27 июня 2024, 21:55

Фото: istockphoto/MikeMareen

Передачу боевикам ВСУ зенитно-ракетных комплексов Patriot обсуждают высокопоставленные чиновники и министры Соединенных Штатов, Израиля и Украины. Об этом, ссылаясь на источники сообщает издание Financial Times.
«США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot», — сказано в материале.

По данным журналистов, договор может включать указанное вооружение, которое отправят из Израиля в США, а затем передадут украинским радикалам.

Также уточняется, что речь идет о восьми системах, однако поставить Киеву могут меньшее количество. У ВСУ сейчас два таких комплекса. Известно, что Израиль хочет перестать пользоваться батареями Patriot, которым уже больше 30 лет.

На фоне российской спецоперации недружественные к РФ государства поставляют Киеву вооружения.

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#мир
#украина
#сша
#россия
#израиль
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Гладков: под Белгородом дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт
27 июня 2024, 21:33

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт под Белгородом в селе Богун-Городок, ранен водитель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем предприятия в районную больницу», — сказано в публикации.

Чиновник добавил, что транспорт уничтожен в результате взрыва, а пострадавшему от инцидента уже оказывают помощь.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал об усилении защиты крымского полуострова после атаки на город.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от украинских неонацистов. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал большие потери республики и надеется договориться с Москвой в течение нескольких месяцев.

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