Политолог Васильев заявил, что Маск метит на место Трампа
Бизнесмен Илон Маск может метить на пост президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Я думаю, что Маск может понести серьезный экономический ущерб, а вот для Трампа ущерб будет скорее политическим. Не стоит забывать, что американский президент и в целом Республиканская партия в значительной степени зависят от финансовой поддержки крупного капитала», — пояснил Васильев в беседе с «Газетой.Ru».
Он добавил, что именно Маск оказывал Трампу финансовую поддержку, а теперь продемонстрировал, что тот не является человеком, на которого стоит делать ставку.
Политолог также предположил, что Маск метит на место Трампа, поэтому и хотел получить пост при нынешней администрации США.
В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков рассказал RT, что сегодня Маск является аутсайдером, который ушел из американской политики.
«Понятно, что Маску не нравится проект одного «большого и красивого» билля, который утверждается в Конгрессе. Из-за того, что там нет многих инициатив, включая о субсидиях на продажу электромобилей, которые бы хотел видеть предприниматель», — отметил Дудаков.
Однако, по словам эксперта, публичное недовольство никак не повлияет на утверждение данного документа.