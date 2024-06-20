Вьетнам и Россия достигли новых договоренностей

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Вьетнам и Россия договорились не вступать во вредящие суверенитету друг друга союзы. Об этом информирует РИА Новости.
То Лам рассказал, что они с российским лидером договорились не «вступать в союзы и договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга». Кроме того, они согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Помимо этого, лидеры стран договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, а также взаимоуважения и невмешательство во внутренние дела друг друга.
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Вьетнама ночью 19 июня. По итогам встречи главы государств сделали ряд важных заявлений и подписали более 10 документов о сотрудничестве.
Российский лидер заявил, что госкорпорация «Росатом» построит во Вьетнаме центр ядерной науки и технологии. В ходе переговоров также рассматривался вопрос о сотрудничестве по развитию транспортного коридора Владивосток — Хошимин.
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Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Вьетнама ночью 19 июня. По итогам встречи главы государств сделали ряд важных заявлений и подписали более 10 документов о сотрудничестве.
Российский лидер заявил, что госкорпорация «Росатом» построит во Вьетнаме центр ядерной науки и технологии. В ходе переговоров также рассматривался вопрос о сотрудничестве по развитию транспортного коридора Владивосток — Хошимин.
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Дарья Осипова