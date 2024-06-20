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Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США и принял Путина

20 июня 2024, 04:25
Фото: РИА Новости / Пресс-служба президента РФ

Фото: РИА Новости / Пресс-служба президента РФ

Руководство Вьетнама не испугалось критики США и приняло президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.
В американском СМИ подчеркнули, что Вьетнам считает Россию «стратегическим защитником» и видим в нем поддержку по многим направлениям, в том числе по вопросам вооружений. Ранее против визита президента РФ выступило американское посольство, но власти азиатской страны не придали значения этим заявлениям.

«Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет перед лицом негативной реакции Соединенных Штатов», – сообщает Bloomberg.



В издании также отметили, что Вьетнам не критикует Россию после начала специальной военной операции на Украине и призывает к дипломатическому решению конфликта.

Напомним, во Вьетнаме Владимир Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: президентом, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Затем глава РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.

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#владимир путин
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#россия
В США назвали условие начала переговоров по Украине
Аналитик Квятковски: переговоры по Украине начнутся после смены западных лидеров
20 июня 2024, 04:20

Фото: istock / ffikretow

Переговоры по ситуации на Украине останутся на прежней стадии, до тех пор, пока лидеров Запада не сменят новые люди. Вероятные сроки начала переговоров по Украине озвучила экс-аналитик Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в ходе выступления на YouTube-канале Judging Freedom.
Как считает эксперт, Запад заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину и создать некую систему антироссийских ценностей. Для примера она назвала президента США Джо Байдена, который боится отказаться от сюжета, куда он максимально вложился.

«Пока они не будут готовы сделать это или пока они не будут заменены, мы не увидим ничего другого от западных лидеров», – заявила Квятковски.
В свою очередь помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан допустил нарушение соглашения по безопасности с Киевом. Он признал, что если придет новый президент Штатов, гарантии выполнения договоренностей могут сойти на нет.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

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Стало известно, по какой причине Белоусова и Лаврова выпроводили из зала в Северной Корее
В школе протокола пояснили, почему Белоусова и Лаврова выгнали из зала в КНДР
20 июня 2024, 03:00

Фото: сайт Кремля

В РФ и КНДР есть некоторые различия в порядке приглашения делегаций в зал, из-за чего российских министров, находившихся там, попросили освободить помещение перед приходом президентов Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Об этом рассказала руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова в разговоре с РБК.

«В России мы приглашаем президента (и глав государств) в зал, когда все готово, все участники уже в зале, знают свои места, разложили папки с документами. И это удобно. Члены российской делегации к этому привыкли», — пояснила эксперт.
В практике некоторых других государств делегация входит только после первого лица.

Напомним, чиновник КНДР выпроводил министров России, пришедших в зал заседаний для переговоров с северокорейской стороной. В помещение вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый зампред правительства Денис Мантуров и другие члены делегации. Они начали занимать места за столом, когда их попросили покинуть зал заседания.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#рф
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Канада призвала своих граждан покинуть Иран
Канада призвала своих граждан покинуть Иран после объявления КСИР террористами
20 июня 2024, 02:16

Фото: istocks/BornaMir

Власти Канады потребовали от своих граждан немедленно покинуть Иран после того, как Оттава внесла Корпус стражей Исламской революции в перечень террористических организаций. С таким заявлением выступила глава канадского МИД Мелани Жоли.
Она отметила, что в связи с данным решением существует повышенный риск «произвольного задержания».

«Поэтому моё сообщение для всех, кто находится в Иране, – прямо сейчас время возвращаться домой», – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Иран ввёл санкции в отношении министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства ВС Британии, британской авиабазы «Акротири» на Кипре и трёх британских компаний. Тегеран принял такие меры против поддержку действий Израиля против Палестины.

Кроме того, постоянное представительство Ирана при ООН призвало Соединенные Штаты не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем.

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В США высоко оценили предложенный Путиным мирный план по Украине
Миршаймер назвал мирный план Путина лучшей сделкой для Украины
20 июня 2024, 02:02

Фото: istock / sb2010

Политолог Джон Миршаймер из США в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высоко оценил мирный план по Украине, ранее предложенный президентом РФ Владимир Путин.
Как считает политолог, эта сделка является лучшим вариантом для Украины. Миршаймер призвал Киев и его западных союзников принять условия российского президента и сесть за стол переговоров. Он считает, что киевским властям необходимо признать, что страна утратила 4 области, а также объявить о нейтралитете, отказавшись от вступления в Североатлантический альянс.

Миршаймер также счёл проблемой уверенность Украины и Запада по усилению ВСУ и восстановлению баланс сил на фронте таким обрахом, что у них будет лучшая позиция для переговоров. Политолог назвал это бредом и предупредил, что Украина в большой беде.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

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Путин прилетел во Вьетнам
Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам
19 июня 2024, 23:24

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом.
Как пишет ТАСС, здесь Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: президентом, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Затем глава РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.

После этого запланирован торжественный прием от имени президента Вьетнама Во Ван Тхыонге. Это уже пятая поездка Путина во Вьетнам на должности президента: российский лидер приезжал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.

Путин прибыл сюда после КНДР, где провел полноформатные переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. Днём ранее Путин работал в Якутии. Предварительно, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки главы России.

Ранее Путин приветствовал позицию Вьетнама по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Заявление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии
19 июня 2024, 22:58

Фото: iStock/william87

Глава молодёжного крыла парламентской Швейцарской народной партии Нильс Фихтер заявил в эфире RT, что вся история с проведением мирного саммита по Украине является «абсолютным фарсом и позорит страну».
При этом его высказывание раскритиковали сразу несколько молодёжных партий страны, а представители «зелёных» и вовсе прекратили сотрудничество с ним.

«Лично я полагаю, что он (Зеленский – ред.) хочет больше денег и оружия для войны. А мирную конференцию, на мой взгляд, можно признать успешной только тогда, когда по её итогам, как следует из названия, достигается мир», — заявил Фихтер в интервью RT.

Он подчеркнул, что молодёжное крыло парламентской Швейцарской народной партии решительно выступает за то, чтобы в конференции в Бюргенштоке приняла участие и российская сторона. Он также выразил опасение, что Швейцария позволит втянуть себя в мировую войну.

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Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран
19 июня 2024, 21:51

Фото: сайт Кремля

Сотрудничество России и КНДР направлено на благо интересов народа двух стран, а не против других государств. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы выстраиваем отношения, тем более с нашими соседями, не против кого-то, а на благо самим себе, на благо интересам народов наших двух стран. Российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран», — заявил Песков в интервью «Известиям», комментируя информацию западных СМИ, что РФ и КНДР создают коалицию против Запада.

При этом он отметил, что все действия коллективного Запада направлены против России.

По словам Пескова, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, подписанный лидерами стран, демонстрирует двусторонние отношения и нацеленность на развитие всех векторов связей.

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Коваленко: саммит в Швейцарии показал, какие страны хотят продолжения конфликта
19 июня 2024, 21:41

Фото: iStock/artJazz

Мирный саммит по Украине в Швейцарии продемонстрировал, какие страны выступают за продолжение конфликта. Так считает председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина», политолог Роман Коваленко.
«Можно говорить о полном провале этого собрания стран, которые накачивают режим Зеленского оружием и хотят продолжения конфликта. Все мы видели, как проходило это собрание, по-другому я не могу назвать это мероприятие, и особо хотелось бы отметить уровень его подготовки и тот факт, что уже после того, как были оглашены итоги и названы страны-подписанты, начались отзывы подписей», — рассказал Коваленко в интервью «Известиям».

Он уточнил, что уже три страны отозвали свои подписи, и признался, что не помнит в дипломатической практике подобного явления.

Политолог также отметил, что саммит по Украине в Швейцарии имеет для России и положительные моменты. По его словам, страны, не зомбированные США, поняли, что Москва выступает за мирное решение конфликта, и со временем многие из них присоединятся к России, уверен Коваленко.

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Визит Путина в Северную Корею вызвал широкий резонанс среди зарубежных СМИ
19 июня 2024, 21:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин официально завершил визит в Северную Корею.
Встреча между двумя лидерами стала главной темой обсуждения в международных СМИ. Американский телеканал CNN выразил обеспокоенность по поводу перспективы укрепления отношений между Москвой и Пхеньяном.

Статья в газете The New York Times отметила исторический момент: это первый визит Путина в Северную Корею за последние два десятилетия. Автор статьи связал близость двух стран с совместной спецоперацией на Украине.

Китайское издание Global Times (GT) оценило укрепление связей между Россией и Северной Кореей как логичный шаг. Автор отметил, что обе страны оказались в изоляции из-за действий США.

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