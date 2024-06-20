Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США и принял Путина

Фото: РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
Руководство Вьетнама не испугалось критики США и приняло президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.
В американском СМИ подчеркнули, что Вьетнам считает Россию «стратегическим защитником» и видим в нем поддержку по многим направлениям, в том числе по вопросам вооружений. Ранее против визита президента РФ выступило американское посольство, но власти азиатской страны не придали значения этим заявлениям.
В издании также отметили, что Вьетнам не критикует Россию после начала специальной военной операции на Украине и призывает к дипломатическому решению конфликта.
Напомним, во Вьетнаме Владимир Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: президентом, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Затем глава РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.
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«Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет перед лицом негативной реакции Соединенных Штатов», – сообщает Bloomberg.
В издании также отметили, что Вьетнам не критикует Россию после начала специальной военной операции на Украине и призывает к дипломатическому решению конфликта.
Напомним, во Вьетнаме Владимир Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: президентом, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Затем глава РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.
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Никита Иванов