Политолог заявил, что с отставкой Вучича Россия потеряет еще одного союзника

29 июня 2026, 14:25

Политолог Мухин: политический курс Сербии может измениться после отставки Вучича

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Внешнеполитический курс Сербии может измениться после отставки президента Александра Вучича. Такое развитие событий не исключил директор Центра политической информации Алексей Мухин.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Мухин отметил, что на сегодняшний день в Сербии западные структуры ведут скрытую работу по «промывке мозгов» населению. И само общество, и Вучич устали от этого.





«Вместе с этим нельзя сказать, что с отставкой Вучича Россия потеряет еще одного союзника в бывшем соцлагере. Безусловно, население Сербии будет по-прежнему симпатизировать России, но выразить это никак не сможет», — отметил эксперт.