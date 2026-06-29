Политолог заявил, что с отставкой Вучича Россия потеряет еще одного союзника
Политолог Мухин: политический курс Сербии может измениться после отставки Вучича
Внешнеполитический курс Сербии может измениться после отставки президента Александра Вучича. Такое развитие событий не исключил директор Центра политической информации Алексей Мухин.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Мухин отметил, что на сегодняшний день в Сербии западные структуры ведут скрытую работу по «промывке мозгов» населению. И само общество, и Вучич устали от этого.
«Вместе с этим нельзя сказать, что с отставкой Вучича Россия потеряет еще одного союзника в бывшем соцлагере. Безусловно, население Сербии будет по-прежнему симпатизировать России, но выразить это никак не сможет», — отметил эксперт.
Политолог напомнил, что страна является крошечным островком, который находится между недружественными государствами и не имеет выхода к морю.