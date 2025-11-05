Вучича обвинили в превышении полномочий
Прокуратура по делам организованной преступности (JTOK) Сербии предъявила обвинения президенту Александру Вучичу в превышении полномочий и попытке незаконно повлиять на правосудие.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс‑службой надзорного органа на сайте. В документе JTOK отмечает, что, по их мнению, глава государства пытался оказать неправомерное и незаконное влияние на текущее уголовное расследование, публично комментируя дела.
Как сообщает портал Nova.rs, Вучич высказался по поводу рассмотрения парламентом специального закона о реконструкции здания бывшего Генерального штаба. По его словам, он уже в 2016 году выступал за ремонт этого строения и договорился с американскими партнёрами о создании там музея жертв НАТО.
При этом «отдельные люди» в прокуратуре инициировали уголовное дело о снятии охранного статуса с объекта «по указанию извне», а сама прокуратура, утверждает Вучич, «придумала» это дело в коррупционных интересах.
Конфликт связывается с планами по реконструкции и возможному сносу повреждённого во время бомбардировок НАТО в 1999 году здания Генштаба в Белграде, которые вызвали общественные протесты. Правительственный проект предполагает привлечение американских инвесторов, что сталкивается с возражениями протестующих, рассматривающих сооружение как важный исторический памятник и символ.
