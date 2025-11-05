Вучича обвинили в превышении полномочий

05 ноября 2025, 15:59

Сербская прокуратура обвинила Вучича в попытке влияния на правосудие

Фото: istockphoto/rarrarorro

Прокуратура по делам организованной преступности (JTOK) Сербии предъявила обвинения президенту Александру Вучичу в превышении полномочий и попытке незаконно повлиять на правосудие.