Политолог заявил о намерении Израиля дискредитировать Иран
Политолог Бридже: Израиль будет пытаться дискредитировать Иран
Израиль будет при любой возможности пытаться дискредитировать Иран как ненадежного партнера. Так политолог Дмитрий Бридже прокомментировал заявления ЦАХАЛ о новой ракетной атаке со стороны Ирана после начала перемирия.
«Ни одна из сторон больше не воспринимает заявление оппонента как правду, даже если речь идет о прекращении огня. Информационные атаки и провокации будут продолжаться. Израиль будет использовать любую возможность, чтобы дискредитировать Иран как ненадежного партнера. И, конечно, Иран, в свою очередь, продолжит мобилизовывать региональных союзников», — пояснил Бридже в разговоре с «Известиями».
Он также выразил мнение, что досрочный мир между сторонами конфликта на сегодняшний день не является возможным, а станет лишь перерывом между эпизодами эскалации.
По словам Бридже, элиты Ирана и Израиля должны признать, что постоянная конфронтация действует против национальных интересов обеих сторон.
В свою очередь иранист, политолог-востоковед Каринэ Геворгян в беседе с RT заявила, что на сегодняшний день горячая фаза ситуации на Ближнем Востоке притормаживается.
«Это не значит, что завтра не будет по-другому. Осторожно можно сделать вывод, что начинается затяжная», — считает эксперт.
Она также выразила мнение, что сейчас позиции текущего руководства Ирана усилились. Эксперт напомнила об угрозах Израиля ликвидировать высшего руководителя Ирана Али Хаменеи.
«Это был не пустой, а содержательный шантаж. Не сделали они этого по одной простой причине — никто не даёт гарантий, что таким же образом не ликвидируют Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Вернее, что нет способа их ликвидировать. Есть», — заключила Геворгян.