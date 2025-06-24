Политолог заявил о намерении Израиля дискредитировать Иран

24 июня 2025, 17:32

Политолог Бридже: Израиль будет пытаться дискредитировать Иран

Фото: iStock/Zeferli

Израиль будет при любой возможности пытаться дискредитировать Иран как ненадежного партнера. Так политолог Дмитрий Бридже прокомментировал заявления ЦАХАЛ о новой ракетной атаке со стороны Ирана после начала перемирия.







«Ни одна из сторон больше не воспринимает заявление оппонента как правду, даже если речь идет о прекращении огня. Информационные атаки и провокации будут продолжаться. Израиль будет использовать любую возможность, чтобы дискредитировать Иран как ненадежного партнера. И, конечно, Иран, в свою очередь, продолжит мобилизовывать региональных союзников», — пояснил Бридже в разговоре с «Известиями».

«Это не значит, что завтра не будет по-другому. Осторожно можно сделать вывод, что начинается затяжная», — считает эксперт.

«Это был не пустой, а содержательный шантаж. Не сделали они этого по одной простой причине — никто не даёт гарантий, что таким же образом не ликвидируют Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Вернее, что нет способа их ликвидировать. Есть», — заключила Геворгян.