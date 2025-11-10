Достижения.рф

Премьер-министр Польши назвал причину нестабильности в НАТО

Фото: Istock/macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью Gazeta Wyborcza, что непредсказуемость президента США Дональда Трампа создаёт период нестабильности в НАТО.



Туск подчеркнул, что Польша нуждается в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что альянс доказал свою эффективность за годы существования в разных ситуациях. По словам премьера, соседи Польши, которые раньше не всегда были приятными, теперь стали верными союзниками.

Туск обратил внимание, что сегодня Польша, Германия, Украина, Чехия и Швеция стоят плечом к плечу. Эти страны вместе вооружаются, вместе тренируются и имеют общего, чётко обозначенного врага.

Ранее стало известно, что Британия готовит НАТО к возможному конфликту с Россией в Арктике.

Ольга Щелокова

