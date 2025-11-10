В Японии разгорелся скандал из-за высказывания министра о Курильских островах
В Японии разразился дипломатический скандал после заявления министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, которое было воспринято как косвенное признание российского суверенитета над южными Курильскими островами. Об этом информирует агентство Kyodo.
Во время визита на мыс Носаппу в префектуре Хоккайдо министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что это «самое близкое место к иностранному государству», что вызвало резкую критику. Фразу расценили как намек на принадлежность островов России, после чего генсек кабинета министров Минору Кихара публично сделал министру выговор за «неуместность и двусмысленность» высказывания.
Кисида принес официальные извинения перед бывшими жителями Курильских островов и пообещал в будущем быть более осторожным в своих формулировках.
Ранее в МИД России ответили на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: