В Японии разгорелся скандал из-за высказывания министра о Курильских островах

10 ноября 2025, 08:18

Kyodo: в Японии разгорелся скандал из-за слов министра Кикавады о Курилах

Фото: iStock/Derek Brumby

В Японии разразился дипломатический скандал после заявления министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, которое было воспринято как косвенное признание российского суверенитета над южными Курильскими островами. Об этом информирует агентство Kyodo.