Политолог Журавлев раскрыл главную задачу Путина

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Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение о том, что одной из основный задач президента России Владимира Путина на этом президентском сроке будет найти и занять новое историческое место нашей страны в мире.
«Одна из ближайших задач пятого срока Путина — победа в СВО. Но она не главная. А главное — найти России новое место в мире. Нам нужны долговременные союзники, новое понимание себя. Мы уже не с Западом. Другие страны воспринимают Россию как мужика с ядерной дубиной, который решит их проблемы. Мы должны изменить это представление и стать другими», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.
Философ Александр Дугин также обозначил тему победы в СВО как одну из основных задач России сегодня.
«Главный вопрос — это победа, но здесь замкнутый круг. Для того чтобы достичь победы, нам нужно государство победы. Нам нужна элита победы, культура победы, образование победы, управление, администрация победы. Если этого не будет, победы не будет. А если не будет победы, то не будет ничего», — приводит «Царьград» слова Дугина.
Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поделилась светлыми чувствами, которые переполняли её во время инаугурации президента РФ Владимира Путина.
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