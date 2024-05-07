Вера и гордость: Сенатор Ковитиди — о чувствах от инаугурации Путина

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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поделилась светлыми чувствами, которые переполняли её во время инаугурации президента РФ Владимира Путина.
«Вера и гордость за свою Родину, надежда и уверенность в счастливом будущем России, любовь к своему Отечеству и президенту — именно эти чувства переполняли меня на торжественной церемонии вступления в должность президента Владимира Путина. Слова Владимира Владимировича были адресованы каждому из нас: от Чукотки до солнечного Крыма», — отметила в беседе с RT Ковитиди.
Она подчеркнула, что Россия и её народ – наследники Великой Победы, и дальше нашу страну ожидают лишь успехи и процветание.
А депутат Мосгордумы Андрей Медведев отметил, что речь Путина в день его инаугурации была особенной.
«Кого благодарил Путин в самом начале? Воинов, граждан России, «жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной». Исторические русские земли на западе в былые годы заканчивались аккурат в Ужгороде. Слова Путина — это заявка на историческое наследие Руси, которое раздавали по кусочкам, откусывали, а теперь время его возвращать», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Медведев.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин первый официальный визит после инаугурации нанесет в Китай.
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