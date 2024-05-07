Стало известно, куда Владимир Путин нанесет первый визит после инаугурации

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин первый официальный визит после инаугурации нанесет в Китай. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«В Китай будет первый зарубежный визит президента», — сказал сотрудник президентской администрации.
Ранее сообщалось, что президент РФ совершит официальный визит в Китай 15–16 мая. Ожидается, что во время этой поездки президент сфокусируется на увеличении объемов торговли между Россией и Китаем. Последний раз Владимир Путин посетил Китай в октябре прошлого года в рамках форума «Один пояс — один путь».
Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Владимир Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat
Путин поблагодарил членов правительства России за совместную работу
Путин направился на инаугурацию из рабочего кабинета в Кремле
Дарья Осипова