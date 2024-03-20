Политолог Журавлев: США вынуждают Японию передать им ракеты для ЗРК Patriot

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Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Японию вынуждают США передать им ракеты для ЗРК Patriot для последующей отправки вооружений на Украину.
«Они это делают не по своей воле, их никто не спрашивал. Достаточно вспомнить, как премьер-министр Японии ездил в Киев. Это подтверждение того, что сам он не волновал никого. Ему приказал Вашингтон — и ему пришлось подчиниться. В случае с поставкой ракет для Patriot в США аналогичная ситуация. Эти ракеты могут легко оказаться на Украине», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.В случае, если Япония действительно осуществит передачу вооружений, России можно будет ответить передачей ракет Северной Корее, считает эксперт.
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