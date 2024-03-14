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Соединённые Штаты применяют на Украине модернизированную версию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Таким вариантом ЗРК могут управлять только американские расчёты, состоящие из кадровых военных.
Эксперт отметил, что мобильная версия комплекса на колёсном шасси позволяет ему быстро разворачиваться для стрельбы, а затем покидать позицию, избегая контрбатарейного огня. Леонков добавил, что именно Patriot модернизированной версии был недавно уничтожен российскими войсками при помощи ракеты «Искандер-М» в районе населённого пункта Покровск в ДНР.
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Александр Бойцов