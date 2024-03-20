Москва предупредила Токио: «Patriot» для Киева приведёт к жёсткому ответу России

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Москва предупредила Токио о последствиях передачи ракет для ЗРК Patriot в США, которые в результате могут быть отправлены Киеву. Об этом заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий, пишут РИА Новости.
В декабре 2023 года администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиде удалось добиться смягчения правил экспорта продукции военного характера, что бы поставить боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов в Вашингтон.
Дипломат добавил, что такое решение Токио РФ будет рассматривать как соучастие украинскому конфликту.
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«Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения – киевского режима», — отметил Жесткий.
Ранее стало извесно, что Центробанк Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак