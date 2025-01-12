Журналист Зарубин опубликовал видео прямой линии Путина с гражданами Украины

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале видео с прямой линии Владимира Путина с гражданами Украины, которая состоялась 26 октября 2004 года.
Видео было снято в ходе визита российского президента в Киев для участия в торжественных мероприятиях в честь 60-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Прямой эфир с выступлением Путина вели сразу три крупнейших украинских телеканала. Одна из журналисток отметила, что программа началась под залп праздничного салюта.
Отмечается, что прямая линия была проведена за несколько дней до начала президентских выборов на Украине, которые состоялись в декабре 2004 года. Спустя 20 лет, в феврале 2024 года, Путин во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном назвал победу на этих выборах Виктора Ющенко госпереворотом. Тогда же он напомнил, что согласно первым результатам победу одержал Виктор Янукович, но США тогда поддержали оппозицию, что привело ко второму туру голосования.
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Анастасия Чинкова