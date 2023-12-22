Политолог Журавлев заявил об отсутствии шансов Украины на вступление в ЕС

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Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, поскольку для того необходима длительная процедура, на которую у Киева нет времени.
«Чтобы после этой процедуры Украина вступила в ЕС, должно быть единогласное положительное решение глав государств и правительств Евросоюза. Но Орбан точно не проголосует за, и он будет не один. В случае вступления малоразвитой страны в ЕС сообщество в течение десяти лет должно осуществлять процесс повышения уровня жизни в этой стране за счёт средств членов сообщества. Но Украина большая и дотировать её всех денег ЕС не хватит», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спросил у Евросоюза, планирует ли объединение принять Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военнослужащими.
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