В Кремле раскрыли, что ляжет в основу переговоров Москвы и Киева

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Россия готова провести переговоры с Украиной в форме диалога и на базе Стамбульского договора. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
При этом он отметил важность проведения переговоров лишь с учётом реалий.
Песков добавил, что накануне, 11 апреля, президент Владимир Путин снова подтвердил готовность к диалогу. Однако его необходимо вести с опорой на что-то. Существует ряд новых реалий, которые нельзя не брать во внимание, но в то же время остаётся Стамбульский договор, который может лечь в основу переговоров.
Напомним, что первые очные переговоры Москвы и Киева прошли в Белоруссии, а вторые — в турецком Стамбуле. В итоге переговоры были заморожены, а в октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Россией. При этом российские власти всегда указывали на готовность к диалогу.
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Песков добавил, что накануне, 11 апреля, президент Владимир Путин снова подтвердил готовность к диалогу. Однако его необходимо вести с опорой на что-то. Существует ряд новых реалий, которые нельзя не брать во внимание, но в то же время остаётся Стамбульский договор, который может лечь в основу переговоров.
Напомним, что первые очные переговоры Москвы и Киева прошли в Белоруссии, а вторые — в турецком Стамбуле. В итоге переговоры были заморожены, а в октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Россией. При этом российские власти всегда указывали на готовность к диалогу.
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Анастасия Чинкова