Политолог Журавлёв: Путин не будет суетиться на выборах 2024

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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Палата единогласно утвердила постановление. Как заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, этим решением дается старт предвыборной кампании.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил, что выборы бут не слишком яркие и не суетливые. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Журавлёв добавил, что никто из кандидатов ещё не выдвинул свою кандидатуру. Поэтому остаётся только догадываться, кто будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.
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«Я не думаю, что выборы будут суетливые. Президент у нас очень не любит ронять своё достоинство, не любит суетиться, поэтому будет несколько пиар-акций, но они будут не в стиле “голосуйте за Путина”, скорее, будет что-то общее. Сами выборы будут не слишком яркие, потому что ситуация делает их яркими, а очевидное доминирование одного кандидата делает их менее яркими», — сказал он.
«Понятно, что Слуцкий будет выступать от своей партии. Не знаю, кого выдвинет “Справедливая Россия”, но подозреваю, что тоже своего лидера. С коммунистами пока непонятно, потому что опыт с чужим кандидатом – Грудининым – не вышел. С Грудининым они получили меньше голосов, чем когда бы то ни было на выборах», — заметил политолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова