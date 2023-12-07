Стало известно о выдвижении Путина кандидатом в президенты

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Фракция «Справедливая Россия – За правду» собирается 23 декабря выдвинуть действующего президента страны Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщили журналисты кремлёвского пула.
Напомним, что в четверг Совет Федерации принял постановление о проведении президентских выборов в России 17 марта 2024 года.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова ранее сообщила, что будет рассмотрена возможность проведения выборов в течение трёх дней – с 15 по 17 марта.
Ранее сообщалось, что ЦИК проведёт первое заседание, посвящённое президентской компании, 8 декабря.
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова ранее сообщила, что будет рассмотрена возможность проведения выборов в течение трёх дней – с 15 по 17 марта.
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Анастасия Чинкова